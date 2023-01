door Tine Oyen

De wekelijkse markten in onze provincie herleven weer na de coronacrisis. De verse producten en het sociale contact lokken veel volk. Het aantal marktkramers is met twintig procent gestegen in de afgelopen tien jaar. Wie voeding verkoopt, doet gouden zaken. Voor kledij- en textiel verkopers is het wat moeilijker, zij moeten opboksen tegen de grote ketens. Deze ochtend was het gezellig druk op de wekelijkse markt in Genk.