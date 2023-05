Aantal verkeersdoden met 18% gedaald: "Hopelijk begin van een duurzame daling"

door David Bijnens

Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen met 18 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de letsenongevallen daalden tot het laagste aantal van de afgelopen 10 jaar. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias op basis van cijfers van de federale politie. Die positieve tendens is ook te zien in het Limburgse verkeer, maar is hier minder uitgesproken. Verkeersinstituut Vias hoopt dat dit het begin is van een duurzame daling, die zich verder zal zetten. Want er sterft nog gemiddeld elke dag iemand op onze wegen. "En dat blijft onaanvaardbaar veel", klinkt het.