Aantal verkeersslachtoffers sterk gedaald in Tongeren, stad blijft verkeersbeleid verstrengen

door Luc Moons

Vanaf 1 november treedt in Tongeren de trajectcontrole op de Romeinse Kassei in werking. Het is de eerste van zes plaatsen waar via nummerplaatherkenning de snelheid zal gemeten worden en overtreders onherroepelijk op de bon gaan. De Tongeraren zijn het strenge verkeersbeleid inmiddels gewoon, zegt burgemeester Patrick Dewael. Daarnaast investeert Tongeren ook flink in verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker. De omleidingswegen, om het zwaar verkeer uit het centrum te houden, worden verder aangelegd. En de aanpak loont. Want Tongeren telt al jaren een dalend aantal verkeersslachtoffers.