Abdijmolen Herkenrode maalt weer

Nu december voor de deur staat is ook Kerstmis niet meer ver weg. En wie al volop in de kerstsfeer wil geraken, kan dat vanaf nu in Jurgenns Christmas House. Al jaren gaat Jurgen Bollen uit Alken er prat op dat hij het grootste kersthuis van België heeft. En met 45 versierde bomen, 20.000 bollen en 400.000 kerstlichtjes is dat best mogelijk. Vorig jaar kreeg Jurgen dagelijks zo'n 800 tot 1.000 mensen over de vloer. En ook dit jaar wil hij zichzelf weer overtreffen.