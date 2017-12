CD&V Limburg wil dat er in één of andere vorm een vervolg komt op het huidige SALK en dat de volgende Vlaamse en federale regering hun engagement tegenover Limburg verderzetten. Dat heeft CD&V-minister Jo Vandeurzen gezegd. 82 procent van de SALK-projecten zijn gerealiseerd of zitten op schema. SALK is het plan dat Limburg er moest bovenop helpen na het vertrek van Ford. In het Maasland is de werkloosheid intussen gedaald naar 7,8 procent. En om dat in de verf te zetten zakte de voltallige Vlaamse regering af naar Maasmechelen.