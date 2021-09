Academiejaar officieel geopend met traditionele togastoet door Hasselt

Drie weken na de start van het schooljaar hebben al meer dan dertig Limburgse scholen één of meerdere klassen in quarantaine gestuurd na coronabesmettingen. Het gaat vooral om kleuter- en lagere scholen. In de gemeentelijke basisschool Beekbeemden in Heusden-Zolder zitten er momenteel vijf klasjes in quarantaine. Het is een strenge regel, maar we moeten voorzichtig blijven, zegt burgemeester Mario Borremans van Heusden-Zolder.