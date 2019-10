Acht jaar cel voor moordpoging in Hechtel-Eksel

In de Veldstraat in Bocholt is een groot aantal vaten met drugsafval gedumpt. Een postbode trof het afval vrijdagochtend rond zeven uur aan tijdens zijn ronde en verwittigde de politie. Politie CARMA stelde meteen een veiligheidsperimeter in en voerde de eerste vaststellingen uit. Brandweer Noord-Limburg is momenteel ter plaatse om de vaten na te kijken en luchtmetingen uit te voeren. Uit een aantal gescheurde vaten is vloeistof gelekt, maar er is voorlopig geen gevaar vastgesteld voor de omgeving. Het zou gaan om maar liefst 436 vaten van verschillende grootte. De totale inhoud van de vaten kan geteld worden tussen 10.000 – 15.000 liter, wat ook meteen de grootste vondst op het grondgebied van de politiezone CARMA is. Van zodra de site veiliggesteld is door de brandweer, zal een sporenonderzoek en staalname uitgevoerd worden door het gerechtelijk labo en CRU (Clan Lab Response Unit). Het is momenteel nog niet duidelijk om welke chemische producten het gaat. De federale politie voert verder onderzoek. De Civiele Bescherming staat in voor de opruiming. Wie signalen van een dumping of drugslab (indringende geur , … ) merkt, kan het anoniem drugsmeldpunt bellen op het nummer 0800/20.877. Foto: politie