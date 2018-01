Actie ACV tegen de besparingen van de regering.

In de laatste aflevering van ons TVL-jaaroverzicht blikt Tom Kums vandaag terug op het bewogen jaar in de nieuwe Limburgse fusiegemeenten. Vanaf volgend jaar hebben we met Oudsbergen en Pelt voor het eerst in meer dan 40 jaar dus 2 nieuwe Limburgse gemeenten. Maar vooraleer het zover was, moesten de inwoners van de huidige gemeenten nog voor het idee gewonnen worden.