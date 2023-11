Actievoerders van Greenpeace blokkeren de kap van het Kolmenpark Tessenderlo

Inwoners van grensgemeente Geetbets zullen vanaf het late voorjaar van 2024 gebruik kunnen maken van het nabijgelegen Limburg.netpark in Nieuwerkerken. Ten laatste vanaf 1 januari 2025 krijgen inwoners van Bekkevoort toegang tot het Limburg.net park in Diest. Dat is het resultaat van een samenwerkingsovereenkomst tussen de afvalintercommunales Limburg.net en EcoWerf. Het recyclagepark in Geetbets, uitgebaat door EcoWerf, sluit in het voorjaar van 2024 de deuren. Inwoners kunnen dan in de andere EcoWerf-parken met een DifTar-gewichtssysteem in Oost-Brabant, zoals dat van Kortenaken, terecht. Voor heel wat mensen van Geetbets is het park van Nieuwerkerken gelegen in Limburg veel dichterbij. Zij krijgen vanaf het late voorjaar de mogelijkheid om hun afval naar het nabijgelegen Limburg.net-park in Nieuwerkerken te brengen. Ook voor de inwoners voor Bekkevoort wordt een zelfde samenwerking tussen EcoWerf en Limburg.net uitgewerkt. Zij kunnen ten laatste vanaf 1 januari 2025, naast de EcoWerf-recyclageparken, ook terecht op het Limburg.net-park in Diest. Elke afvalintercommunale bepaalt zelf de voorwaarden die ze hanteren op de recyclageparken, zowel wat hoeveelheden afval als tarieven betreft, binnen het kader van het materialenplan. Maar ook al maken de inwoners van Geetbets en Bekkevoort in de toekomst gebruik van een Limburg.net-park, de voorwaarden blijven die van EcoWerf.