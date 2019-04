Advies auditeur Raad van State: Verkiezingen Bilzen zijn ongeldig

De auditeur bij de Raad van State besluit na een onderzoek dat de verkiezingen van 14 oktober 2018 in Bilzen ongeldig zijn. Dit onderzoek kwam er nadat Johan Sauwens (zie foto) van Trots op Bilzen in beroep ging tegen de verkiezingsuitslag. Vrijdag wordt de zaak in beroep gepleit. Als de Raad van State het advies van de auditeur volgt, komen er nieuwe verkiezingen in Bilzen. Deze middag volgt meer in het TVL Nieuws.