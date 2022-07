Onderzoekers dr. Judith Fraussen en prof. dr. Veerle Somers van de Universiteit Hasselt krijgen van de internationale organisatie Wings for Life samen 250.000 euro voor hun ruggenmergonderzoek. Als één van de weinige onderzoeksgroepen ter wereld, onderzoeken zij bloed- en weefselstalen van personen met traumatische ruggenmergletsels. “Deze beurs is een heel mooie steun voor ons onderzoek, waarin we zowel zoeken naar nieuwe targets voor therapieën, als naar het ontwikkelen van biomarkers om het ziekteverloop van een patiënt beter te kunnen voorspellen”, zeggen de onderzoekers. Ieder jaar lopen zo’n 250.000 mensen wereldwijd een traumatisch ruggenmergletsel op. In de helft van de gevallen komt dit door een verkeersongeval, maar ook door sportongevallen of door een val van een hoogte, bijvoorbeeld een ladder of stelling. “Er zijn heel wat gradaties in de ernst van deze traumatische ruggenmergletsels, gaande van spierverzwakking tot verlamming”, zegt dr. Judith Fraussen. “Na het oplopen van een ruggenmergletsel, treden er in het lichaam heel wat processen in werking. Het immuunsysteem wordt geactiveerd om de schade te herstellen, maar zorgt hierbij voor een langdurige ontsteking op het ruggenmerg die de initiële schade kan verergeren.” Eiwit in B-cellen De onderzoeksgroep aan BIOMED, UHasselt bestudeert al enkele jaren die ontstekingsreactie. Specifiek richten ze zich op de B-cellen, een bepaald type van immuuncellen, die onder andere instaan voor de aanmaak van antistoffen in ons lichaam. “We weten dat bij ruggenmergletsels deze B-cellen een belangrijke rol spelen en schade toebrengen aan het ruggenmergweefsel. In een voorgaande studie werd duidelijk dat een bepaald eiwit toegenomen is in de B-cellen bij personen met een ruggenmergletsel. In ons onderzoek willen we nu de rol van dit eiwit in de B-cel respons na een ruggenmergletsel verder uitdiepen. Zo hopen we in de toekomst een specifieke B-cel gerichte therapie te kunnen uitwerken, waardoor we de ontstekingsreactie van het immuunsysteem zouden kunnen afremmen”, zegt dr. Judith Fraussen. Voor dit onderzoek krijgt zij 150.000 euro vanuit Wings For Life. Auto-antistoffen Ook prof. dr. Veerle Somers krijgt 100.000 euro van Wings for Life voor de verlenging van een bestaande beurs. “Wij zoeken manieren om het ziekteproces van personen met een traumatisch ruggenmergletsel beter te kunnen voorspellen”, zegt prof. Veerle Somers. “Een gedeelte van de B-cellen die geactiveerd worden na een ruggenmergletsel zal ervoor zorgen dat er antistoffen aangemaakt worden die zich richten tegen het ruggenmergweefsel, dit noemen we auto-antistoffen. In ons onderzoek gaan we in het bloed van personen met een ruggenmergletsel op zoek naar dergelijke auto-antistoffen die we dan als biomarker kunnen gebruiken, om zo het ziekteverloop van de patiënt beter in kaart te brengen. We gaan hierbij specifiek op zoek naar biomarkers die een slecht ziekteverloop of het voorkomen van complicaties kunnen voorspellen.”