Afgelopen maand meer wagens verkocht in Limburg dan in andere provincies

Stijn Veltjens uit Zonhoven mag zich binnenkort klaarmaken voor een Chinees avontuur. Met zijn bedrijf Guestcam heeft hij een megadeal gesloten in Macau. Guestcam is gespecialiseerd in de ontwikkeling van interactieve animaties en virtueel entertainment. Wij namen een kijkje in hun opnamestudio in Lummen.