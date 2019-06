Afgesloten brug in Stokrooie zorgt maandenlang voor verkeershinder

Mark With a K, Kenn Colt, Peter Luts, Dj Ward en Versuz ondersteunen de nieuwe VSV-campagne “Don’t do drugs & drive”. Het merendeel van de jonge bestuurders is ervan overtuigd dat rijden onder invloed van drugs het risico op een verkeersongeval vergroot. Maar uit onderzoek van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) blijkt dat drugs en rijden voor 1 op de 6 jonge bestuurders niet is uitgesloten. Een minderheid van 17% sluit niet helemaal uit dat ze drugs en rijden zouden combineren. Daarom start de VSV een campagne die jongeren duidelijk maakt dat rijden na druggebruik nooit kan. De campagne krijgt de steun van de grote festivals en bekende namen uit het dj-circuit. Drugs verhoogt kans op ongevalDrugs wijzigen de normale werking van de hersenen en hebben daardoor altijd een negatieve impact op de rijvaardigheid. Sommige stoffen hebben bovendien gevaarlijke nawerkingen die uren later nog voor een verhoogd ongevallenrisico kunnen zorgen. Hoewel het merendeel van de jonge bestuurders daarvan op de hoogte is, blijkt een deel van hen toch minder overtuigd van de risico’s die drugs met zich meebrengen dan andere leeftijdsgroepen: 83% van de 16- tot 34-jarigen erkent dat rijden onder invloed van drugs het risico op een ongeval verhoogt; bij de oudere leeftijdsgroepen is 95% daarvan overtuigd 17% van de 18- tot 29-jarigen sluit de kans niet uit dat ze ooit onder invloed van drugs zouden rijden; bij de oudere leeftijdsgroepen is dit slechts 11%. “Rijden onder invloed verhoogt wel degelijk het risico op een ongeval”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Wanneer 1 op de 6 van de jongeren de kans niet uitsluit dat ze ooit achter het stuur zouden kruipen onder invloed van drugs, is dit zeer zorgwekkend. Sensibilisering, maar ook controles blijven dus broodnodig. Hoe meer controles, hoe minder mensen het risico nemen.” Vaker mannenEen rapport van de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) geeft aan dat vooral jonge mannen en bezoekers van festivals vaker rijden onder invloed van drugs. Het feit dat festivals vaak op locaties buiten de stad plaatsvinden en publiek van heinde en verre aantrekken, heeft daar zeker mee te maken. Vervoersalternatieven voor de auto zijn dan minder vaak aanwezig dan bij clubs die zich in de stad bevinden. Pakkans stijgt In ons land geldt een nultolerantie voor rijden onder invloed van drugs. Dat betekent dat bestuurders geen enkel spoor van druggebruik mogen vertonen. De voorbije tien jaar is het aantal vaststellingen voor rijden onder invloed van drugs in Vlaanderen verdrievoudigd, zo blijkt uit verkeersstatistieken van de federale politie. In 2009 ging het nog om 1.783 vaststellingen, vorig jaar werden al 5.588 bestuurders betrapt. De stijgende cijfers zijn op zijn minst gedeeltelijk te verklaren door de groeiende pakkans. SpeekselanalyseSinds 1 april dit jaar maakt de politie gebruik van speekselanalyses als wettelijk bewijs voor druggebruik, vroeger was daarvoor een tijdrovende bloedproef nodig. De speekselanalyse vergemakkelijkt de controles en zal de pakkans wellicht nog verder doen stijgen. Wie positief test op drugs, riskeert een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor minstens 15 dagen en moet voor de rechtbank verschijnen. De rechter kan een verval van het recht tot sturen tot 5 jaar of in bepaalde gevallen zelfs een definitief verval uitspreken, en een boete tot 16.000 euro opleggen. Wie al eerder werd veroordeeld, riskeert nog strengere straffen. Don’t do drugs & drive Om party- en festivalbezoekers aan te sporen niet onder invloed van drugs te rijden, start de VSV met een nieuwe campagne onder de noemer “Don’t do drugs & drive”. De campagne richt zich tot de groep van hoofdzakelijk jonge bestuurders die tijdens het uitgaan in de verleiding kunnen komen om drugs en rijden te combineren en verloopt grotendeels via de kanalen van festivalorganisatoren, clubs en bekende dj’s. Aangezien het bij de grotere festivals en evenementen om een internationaal publiek gaat, is er bewust gekozen voor een Engelstalige slogan en een icoontje dat dj’s, festivals, clubs en evenementen aan hun eigen logo kunnen toevoegen. Zo verbinden ze hun naam aan de oproep om nooit onder invloed te rijden. De campagne kan alvast rekenen op de steun van grote festivals zoals Rock Werchter, TW Classic, Sunrise Festival, Voltage, Cirque Magique en WECANDANCE, naast bekende clubs zoals Versuz in Hasselt. Ze staan mee in voor de verspreiding van de campagneboodschap en voegen het “Don’t do drugs and drive”-icoontje toe aan hun logo. Vele bekende dj’s zoals Mark With a K, DJ F.R.A.N.K., Kenn Colt, Peter Luts, DJ Ward en Thierry Von Der Warth doen hetzelfde en ondersteunen de campagne ook via sociale media. Een aantal van hen spreekt hun fans rechtstreeks aan met een sensibiliserend YouTube-filmpje. Daarnaast krijgt de campagne ook de steun van FMiV, de federatie van muziekfestivals in Vlaanderen, en van VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs.