Afvalophalers hebben het drukker door corona

- De Vlaamse regering voorziet jaarlijks 577 miljoen extra om de werkdruk in de zorgsector te verminderen. Volgens Wouter Beke zal het gemiddeld inkomen van het zorgpersoneel met 6 procent stijgen en komen er extra aanwervingen.- In het tweede deel van onze reeks Tweede Adem trekken we naar één van de covid-afdelingen van het ZOL. Daar zorgt de verwoestende kracht van het coronavirus voor extra mentale druk op het zorgpersoneel omdat heel wat oudere patiënten ondanks de goede zorgen toch bezwijken aan corona.- De Nederlandse grensgemeenten worden overspoeld door Belgen, die de grens oversteken om te komen shoppen, te fitnessen of naar de kapper te gaan. De vele waarschuwingen om het niet te doen, helpen niet.- Speurders van het gerecht zoeken in het Albertkanaal in Genk naar het pistool dat drie jaar geleden gebruikt werd bij de villamoord in Pelt.- En kunstverzamelaar Luc Theuwis laat zich inspireren door de horeca en biedt afhaalkunst aan.