Agent ontslagen omdat hij video van masturberende arrestant verspreidde

En we blijven In Sint-Truiden want daar heeft het stadsbestuur de eerste ontwerpen voor de fietsring voorgesteld. De fietsring volgt het traject van de historische vesten rond de Trudostad. Er komen veilige fietsoversteekplaatsen met gele markeringen, die voor een conflictvrije doorstroming moeten zorgen. In alle straten binnen de fietsring geldt een snelheid van 30 kilometer per uur. Helemaal nieuw is dat niet. Dat is al zo sinds de invoering van de zone 30 in de binnenstad van Sint-Truiden.