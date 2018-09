Wie Leopoldsburg zegt, denkt aan Wouter Beke. Hij is er trots op dat, in zijn eerste termijn als burgemeester, de criminaliteit met 40 procent gezakt is. Ook op het vlak van armoede en werkgelegenheid heeft Beke de achterstand weggewerkt en zit Leopoldsburg op het Limburgs gemiddelde. Veel besproken in 't Kamp is de bouw van het nieuwe gemeentehuis en de komst van een gevangenis. De CD&V-voorzitter kan op 14 oktober een goed rapport voorleggen.