Bij de nieuwe Noord-Zuidverbinding komen er tunnels door Houthalen en Helchteren. Met de bouw zullen heel wat onteigeningen gepaard gaan. De oostelijke flank in Houthalen met de Bruno's, de parking van de McDonald's en de huizen in Laak moeten weg. Zo'n 150 huurders en eigenaars zullen getroffen worden. In Helchteren is de impact minder. Een studiegroep heeft zich maandenlang gebogen over zes mogelijke tracés. Uiteindelijk wordt het een doortocht met twee tunnels door de centra van Helchteren en Houthalen. Met de bouw van de weg zullen een aantal onteigeningen gepaard gaan. "Je kan jammer genoeg geen ei bakken zonder een schaal te breken," zegt burgemeester Alain Yzermans. "We willen de getroffen bewoners dan ook goed begeleiden. En dat begint morgen al met een persoonlijke brief." 150 huurders en eigenaars krijgen morgen zo’n brief. Er komen ecopassages ter hoogte van de Mangelbeek en Molenheide. En er komt een elektrische trambus in eigen bedding van noord-Limburg naar Hasselt. De voorbereidende werken starten in 2024, de bouw van de tunnels zal in 2026 beginnen. Het project zal zo’n 835 miljoen euro kosten.