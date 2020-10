Alexander De Croo: "Mijn deur staat open voor alle Limburgers."

Het leven is kansen krijgen maar ook kansen grijpen. Dat zei de kersverse Limburgse minister in 2018. In de aanloop naar de verkiezingen had Armand Schreurs voor TV Limburg een halfuur durend, indringend en erg persoonlijk gesprek met Meryame Kitir. Als jong meisje in een gezin van 11 uit Maasmechelen had ze een harde jeugd. Steve Stevaert en Johan Vandelanotte plukte haar uit de fabriek van Ford. Sindsdien, al 13 jaar ondertussen, zit ze als kamerlid in het parlement.