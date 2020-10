Algemeen directeur ZOL: "Vanaf volgende week geen garantie meer op zorg voor elke patiënt"

De stad Beringen vraagt haar inwoners om tijdens de herfstvakantie zoveel mogelijk thuis te blijven. "Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft verontrustend toenemen. Het beperken van onze (sociale) contacten blijkt het sterkste wapen te zijn om dit virus tegen te gaan. Zoveel mogelijk thuisblijven is de boodschap", staat er in het persbericht. "We doen een warme oproep aan ouders om, wanneer je de mogelijkheid hebt, je kinderen zoveel als mogelijk thuis te laten spelen tijdens de aankomende, verlengde herfstvakantie. Buitenspeeltuigen en parken blijven weliswaar geopend, maar dienen niet als plek om samen te komen. Keer terug wanneer je ziet dat deze plekken druk bezocht zijn. Daarnaast raden we af om grootouders of andere risicogroepen in te schakelen voor de opvang van je kinderen tijdens de herfstvakantie", benadrukt burgemeester Thomas Vints. Kampen gaan doorOok stad Beringen organiseert enkele activiteiten voor kinderen in de herfstvakantie. "De geplande activiteiten zoals het Rekentaalbad en de KIA-kampen voor kinderen jonger dan 12 jaar zullen doorgaan. Is je kind hiervoor ingeschreven, dan blijft het zeker welkom. Heb je echter een alternatief wat opvang betreft, dan adviseren we je je inschrijving te annuleren. Alle beetjes helpen immers om de verspreiding van het virus terug te dringen, waaronder het beperken en uitsluiten van niet-noodzakelijke contacten", licht schepen van jeugd Jessie De Weyer dit advies toe. Opvang garanderen"Op die manier kunnen we in de herfstvakantie, maar ook in de periode die daarop volgt, maximaal inzetten op de opvang van kinderen van ouders met een essentieel beroep, zoals zorgpersoneel, veiligheidsdiensten, etc. Deze opvang moet immers ten alle tijden verzekerd blijven, maar ook onze kwetsbare gezinnen verliezen we niet uit het oog", vult schepen van kinderopvang Hilal Yalçin aan.