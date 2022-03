Alkense school klaagt verkeersonveilige situatie aan bij minister Peeters

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt volgende week in Dilsen-Stokkem het wegdek van de Kempenstraat. De werfzone strekt zich uit tussen het kruispunt met de Hoogbaan en de Rijksweg. Verderop op de Burgemeester Henrylaan wordt ook in een zone van 250 meter de volledige breedte van de weg vernieuwd met een toplaag asfalt. De werken zullen voor heel wat verkeershinder zorgen. Voor het gemotoriseerd verkeer en fietsers geldt een omleiding. In februari vernieuwde de Watergroep reeds de waterleidingen in de Kempenstraat. Volgende week wordt ook de rijweg aangepakt. “De betonklinkers verdwijnen, en in de plaats komt er een onderlaag en toplaag asfalt. Daarop worden fietssuggestiestroken aangebracht”, verduidelijkt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Deze vernieuwingen zorgen voor een verhoogde veiligheid en meer rijcomfort voor de weggebruiker. In november 2021 vernieuwde AWV ook al het wegdek en de fietspaden van de aansluitende zone Haagstraat in comfortabel asfalt.” Omleiding tijdens paasvakantie De uitvoering van deze werken is momenteel voorzien tijdens de paasvakantie, in de week van 4 april. Er wordt vier dagen overdag gewerkt tussen 6u en 18u. De werfzone Kempenstraat is tijdens de werken afgesloten voor verkeer. Er geldt een omleiding via de Stationsstraat en de rotonde in Elen. Fietsers volgen voor de gehele duur van de werken plaatselijk een omleiding rond de werfzone. De voetpaden blijven wel toegankelijk. Burgemeester Henrylaan Verderop op de Burgemeester Henrylaan wordt gedurende twee werkdagen ook de volledige breedte van de weg vernieuwd met een toplaag asfalt. “Het gaat om een zone van 250 meter, aansluitend op de vernieuwing van het najaar 2021, tot aan de middengeleider (richting Neeroeteren). "Deze vernieuwingen zorgen voor een verhoogde fietsveiligheid en meer rijcomfort voor alle weggebruikers”, zegt minister Peeters. Tijdens de frees- en asfaltwerken op de Burgemeester Henrylaan, is de werkzone ook daar niet toegankelijk voor alle verkeer.