Allerheiligen afgesloten met muziek op de Limburgse kerkhoven

Er is een fikse ruzie aan de gang tussen buurgemeenten Heusden-Zolder en Lummen. En die dreigt te escaleren. Heusden-Zolder gaat namelijk alle toegangswegen tot de industrie van Lummen afsluiten voor het vrachtverkeer. Een vergeldingsactie, want Heusden-Zolder pikt het niet dat er een ontsluitingsweg komt voor de Kolenhaven in Lummen. Die weg zou voor overlast zorgen in Viversel en Eversel en daar groeit het verzet. "Lummen laat ons in de steek", klinkt het in Heusden-Zolder. "Trumpiaanse praktijken", zeggen ze in Lummen.