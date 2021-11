- Vier arrestaties na schietpartij op Truiense Chaussée d’Amour - Politie arresteert in Bilzen verdachten van Brusselse homejacking - Meningen verdeeld over verplichte coronapas op café - "Ga naar gynaecoloog," getuigt Loksbergense over endometriose - Genk start wijnbouw op mijnterril - Reeks Extreem weer & klimaatverandering (deel 1): Welkom in het antropoceen - Klimaatzaakexpert: "Blijf Vlaamse regering onder druk zetten" - Lommel laat tweede plaats liggen na thuisnederlaag tegen RWDM - Genkse expo neemt elitaire in kunstensector op de korrel