Angelo Bruno stapt uit de politiek: "Ik kies voor mijn gezondheid"

Dat er in januari een nieuwe wind gaat waaien in het stadhuis in Hasselt wordt nu wel duidelijk. Toekomstig burgemeester Steven Vandeput is met al zijn nieuwe schepenen op teambuilding in Voeren. Met dit uitzonderlijk initiatief wil Vandeput nog voor de start van de legislatuur een sfeer van samenwerking en samenhorigheid creëren in het nieuwe stadsbestuur. Dat het in het huidige schepencollege niet goed zit met de sfeer is al langer bekend. Het is allicht één van de redenen dat burgemeester Nadja Vananroye niet alleen de verkiezingen verloor maar ook uit de boot viel bij de coalitiegesprekken. TV Limburg kreeg in Voeren een exclusieve inkijk in de teambuilding van het nieuwe schepencollege.