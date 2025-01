Animal Rights wil dat Hasselts slachthuis gestraft wordt voor dierenmishandeling

De Federale Gerechtelijke Politie heeft 5 verdachten gearresteerd in de zaak rond de aanslag op een cipier in Heers. Het gaat over erg jonge verdachten, waaronder zelfs één minderjarige. Eind november werd de wagen van een cipier die in Leuven werkt, maar in Heers woont, in brand gestoken. Het parket vermoedt dat er een link is met zijn werk, want er werd een dreigbrief in de brievenbus van het slachtoffer achtergelaten. Daarin zegt de dader dat hij achter de familie van de man zal gaan als hij terugkeert naar de gevangenis. In het onderzoek naar de brandstichting en bedreigingen bij een cipier in Heers, is de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg onder leiding van de onderzoeksrechter te Tongeren vandaag binnengevallen op verschillende adressen in Vlaanderen en Brussel. De politie bezocht vijf adressen in Liedekerke, Erpe-Mere, Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg en Merchtem.In opdracht van de onderzoeksrechter werden 5 personen gearresteerd. Zij zullen morgen bij hem worden voorgeleid. Het gaat over erg jonge verdachten, waaronder zelfs één minderjarige.