Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land is opnieuw licht gedaald. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt wel nog altijd. In de periode van 26 tot 1 november raakten gemiddeld 14.092 Belgen per dag besmet met het virus. In diezelfde periode testten in totaal 3.371 Limburgers positief. In de Belgische ziekenhuizen worden momenteel 7.405 bedden ingenomen door mensen met Covid-19. Daarvan liggen er 1.412 op intensieve zorgen. In de Limburgse ziekenhuizen liggen op dit moment 277 coronapatiënten. 80 van hen liggen op de afdeling intensieve zorgen. In de periode van 29 oktober tot 4 november overleden er 26 Limburgers aan het virus. De besmettingsgraad is gezakt naar 0,95. Dat wil zeggen dat 1 besmet persoon op zijn beurt 1 andere persoon zal besmetten.