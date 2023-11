Architectuurstudenten UHasselt protesteren tegen parkeerbeleid

Voorzitter van afvalintercommunale Limburg.net, Luc Wouters, draait een dagje mee op de klantendienst. Hij doet dat in het kader van de Week van het Afvalteam. Dat is een week waarin via allerlei acties medewerkers van de afvalbeheerders in de kijker worden gezet. Bij Limburg.net beantwoorden een vijftal medewerkers dagelijks 300 telefonische vragen over afval, en ook via mail komen er gemiddeld dagelijks een hondertal vragen binnen. De vragen zijn sterk uiteenlopend. In deze periode zijn er veel vragen vanuit Genk waar vanaf 1 januari de GFT-bak terug wordt ingevoerd.