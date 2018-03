Arrestaties in onderzoek naar koe van Kuttekoven

De politie is in het Nederlandse Roosteren op zoek naar een geboeide voortvluchtige. De 18-jarige man is in Maaseik ontsnapt aan de politie. Via Burgernet wordt opgeroepen om uit te kijken naar de geboeide man. Volgens het signalement is de man 18 jaar, heeft hij een Marokkaans uiterlijk en draagt hij een donkere jas en een groene pet. Meer info volgt.ECHT-SUSTEREN: Politie Roosteren zkt man, 18 jr, marokkaans uiterlijk, jeansbroek, donkere jas, groene pet en voorzien van handboeien.Tips? Bel nu 112 https://t.co/SpSZio67jq— Burgernet Limburg (@Burgernet_LB) 28 maart 2018