Asbestnorm overschreden op bouwwerf Snow Valley in Peer

15 speeltuintjes in Sint-Truiden moeten helemaal worden afgegraven. Omdat op alle terreinen pesticiden zijn gebruikt om onkruid te vernietigen. En dat is gevaarlijk. Vorige week brachten we u al het nieuws dat een buurtbewoner een medewerker van de jeugddienst filmde toen de man met pesticiden aan het spuiten was op een speeltuintje in Terbiest in Sint-Truiden. Maar dat was dus niet het enige geval.