Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land blijft stijgen. Maar er is één uitzondering en dat is Limburg. Onze provincie doet het minder slecht en bij ons is de situatie al enkele dagen stabiel. Dat blijkt uit de dagelijkse analyse van de provinciale cel Noodplanning en Crisisbeheer. Gisteren daalde het aantal besmettingen op weekbasis naar 776. Dat zijn er 25 minder dan de dag ervoor. Daarmee zet de dalende trend zich door, maar in de cijfers is nog geen rekening gehouden met de grote uitbraak van het coronavirus in het asielzoekerscentrum van Sint-Truiden. Als enige provincie in het land zakt de besmettingsgraad in Limburg onder 1. De R-waarde bedraagt nu 0,959. De positiviteitsratio ligt voor de derde dag op rij op 5,5, terwijl het landelijk gemiddelde 6,8 bedraagt. Er zijn wel meer dan 600 testen minder uitgevoerd. Gisteren lagen er 115 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen. Dat is een lichte stijging met 4. 30 patiënten krijgen intensieve zorgen. Ook dat is een stijging van 4. Er waren 3 overlijdens te betreuren. Sinds 1 november stierven in de Limburgse ziekenhuizen 341 mensen aan corona. Geografisch gezien baart de situatie in Sint-Truiden en Pelt de meeste zorgen. Herstappe, Kortessem en Ham doen het dan weer goed.