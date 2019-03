Asperges uit volle grond zijn er twee weken vroeger dan normaal

De achterban van het ABVV heeft het loonakkoord dat afgesloten werd door bonden en werkgevers afgeschoten. De socialistische vakbond ABVV sluit niet uit dat er nog voor de verkiezingen in mei syndicale acties volgen.- Limburg heeft recht op de uitvoering van lijn 1, 2 en 3 van het Spartacusplan. En dus moet dat ingeschreven worden in het volgend Vlaams regeerakkoord volgens CD&V-lijsttrekker Lode Ceyssens die daarmee reageert op N-VA'er Steven Vandeput die Spartacus in onze studio de doodssteek gaf.- De zachte winter zorgt ervoor dat zowel de asperges als de kersenbloesems al vroeger van de partij zijn. In Haspengouw verwachten ze trouwens 100.000 bloesemtoeristen.- De Peltse Bina Snoekx helpt de vzw Boven De Wolken om ouders die hun kindje vlak na de geboorte verliezen een mooie foto van hun zoon of dochter te bezorgen om hun zo te helpen in het verwerkingsproces.- Feest in Tongeren. Want daar werd zwemkampioen Benny Jans door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.