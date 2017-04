Mobiliteit en Verkeer Auto belandt in woonkamer Sint-Truiden: "Er wordt hier veel te hard gereden"

Op de Stippelstraat in Sint-Truiden is gisterenavond een bestuurder in een woning gecrasht. En dat is niet de eerste keer, vertellen de buren. "In 2015 was het al prijs, en twee jaar later is het weer van dat. Wij hebben het al aan de hand gehad, onze buren, overburen,... Er wordt hier veel te hard gereden," vertelt Cindy Vanloffelt. "We zijn vooral blij dat iedereen ongedeerd is".