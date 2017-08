Auto brandt uit in Tongeren

Hasselt wordt eind deze maand een stuk fietsvriendelijker, en dat dankzij een nieuwe fietsstraat die in het centrum wordt aangelegd. Zo'n fietsstraat bestaat sinds 2012 in Vlaanderen, maar komt nu voor het eerst in de Hasseltse binnenstad. Het autoverkeer moet zich in deze fietszones houden aan een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, ook mogen ze de fietsers niet meer voorbijsteken. De inwoners van de stad waren alvast opgetogen over de plannen.