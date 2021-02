Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) gaat samen met lokale besturen prioritair inzetten op veilige schoolroutes, zowel op gewestwegen als op gemeentewegen. De Vlaamse regering wil 30 miljoen euro vrijmaken om de knelpunten aan te pakken. Minister Peeters hoopt met veiligere schoolroutes de fietsreflex bij jongeren aan te wakkeren. De school- of fietsroute van huis naar school is vandaag niet altijd en overal even veilig. Wanneer ouders de route niet veilig vinden, kiezen ze vaker voor de auto om hun kinderen naar school te brengen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil daar wat aan veranderen. “Een veilige schoolroute is één van de voorwaarden om kinderen zelfstandig naar school te laten gaan, zeker met de fiets”, zegt Peeters. “Bovendien zijn kinderen de ideale fietsambassadeurs om op middellange termijn een mentaliteitswijziging mee te realiseren, voor een toekomst met meer duurzame verplaatsingen.” Samenwerking met lokale besturen Via de subsidie ‘veilige schoolomgeving’ zijn er sinds 2019 zo’n 768 schoolomgevingen in meer dan 150 steden en gemeenten aangepakt, goed voor een investeringsbedrag van 5,46 miljoen euro. Minister Lydia Peeters wil nu ook de schoolroutes aanpakken. Daarvoor werd een nieuw subsidiereglement uitgewerkt. Via de relanceplannen van de Vlaamse regering wordt er naast 15 miljoen euro voor de aanpak van knelpunten op gewestwegen, ook 15 miljoen euro vrijgemaakt voor werken langs gemeentewegen. Eind 2020 heeft minister Peeters steden en gemeenten daarom gevraagd om voor 15 februari 2021 aan te geven waar de knelpunten liggen op schoolroutes op gewestwegen. Deze punten worden nu in kaart gebracht. Gemeenten kunnen 5 schoolroutes per jaar aanpakken “De subsidie per schoolroute bedraagt maximaal 100.000 euro per schoolroute. Vlaanderen zal via subsidie de helft van de werken financieren voor aanpassingen op schoolroutes, die verschillende scholieren te voet of met de fiets in hun woon-schooltraject nemen”, zegt minister Peeters. “We willen zo gevaarlijke locaties wegwerken voor de kwetsbare weggebruikers langs die routes.” Het subsidiebesluit werd nu principieel goedgekeurd en wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Lokale besturen kunnen pas na definitieve goedkeuring een subsidiedossier indienen, maar kunnen nu alvast de voorbereidingen hiervoor treffen.