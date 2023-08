Het was meteen raak op verkeerscontroles op de Boudewijnlaan in Diepenbeek, waar Politie Limburg Regio Hoofdstad voertuigen met verdacht gedrag heeft onderschept. De politie kon een bestuurder vatten die aan hoge snelheid langs de werken scheurde. Tijdens de inspecties werd een bestuurder op de Boudewijnlaan betrapt terwijl hij met een snelheid van 120 kilometer per uur reed op een locatie waar de maximumsnelheid beperkt is tot 50 kilometer per uur. Het rijbewijs van de bestuurder is dan ook onmiddellijk ingetrokken als gevolg van deze overtreding. Een andere bestuurder werd ook op dezelfde locatie onderschept. Deze bestuurder bevond zich met een voertuig op de weg dat niet verzekerd, gekeurd of ingeschreven was. Verdere controle toonde aan dat de bestuurder reed terwijl zijn rijbewijs was ingetrokken. Als gevolg hiervan is het voertuig in beslag genomen en zijn er verschillende processen-verbaal opgesteld. De Politie Limburg Regio Hoofdstad heeft tijdens deze operatie in totaal drie onmiddellijke inningen opgesteld en vier processen-verbaal uitgeschreven