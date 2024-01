Auto gaat over kop aan Kindsheid Jesu, lange file richting Hasselt

De Aziatische zwarte beer Yampil is vandaag vanuit het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen naar zijn nieuwe thuis in Schotland vertrokken. Yampil werd vorig jaar in juni als enige beer uit een dierentuin in Oekraïne gered. De rest stierf door ontbering of was opgegeten door Russische soldaten. Na een half jaar in het Natuurhulpcentrum krijgt Yampil nu een definitieve thuis in de Five Sisters Zoo in Schotland. De beer zal met een ferry de Noordzee oversteken. Het transport gebeurt vanuit Zaventem met een gespecialiseerde firma.