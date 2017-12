Auto gekneld tussen twee tractoren in Sint-Truiden

De betoging van de drie vakbonden tegen de federale pensioenplannen veroorzaakt hinder voor de dienstverlening van De Lijn in heel Vlaanderen. De hinder is het grootst voor de stadsnetten, zowel het bus- als tramverkeer ondervindt hinder. In Limburg is er hinder voelbaar in heel de provincie op alle streeklijnen en stadslijnen. Globaal is ongeveer 80 % van de chauffeurs deze morgen uitgereden. Bij de belbussen rijden belbus 700 (Alken – Wellen), 734 (Sint-Truiden – Heers) en 736 (Tongeren) onregelmatig.