Auto in lichterlaaie zorgt voor lange files op E314 in Heusden-Zolder

Via een subsidieproject van de Vlaamse overheid krijgen leerlingen 20 weken gratis fruit aangeboden terwijl een schooljaar 35 weken telt. Fruitsnacks uit Nieuwerkerken levert het fruit aan de scholen, maar het bedrijf wil nu ook de overige weken de leerlingen van fruit voorzien. Het familiebedrijf doet daarom een oproep aan lokale bedrijven om mee hun schouders onder het project te zetten en scholen financieel te ondersteunen. Kledingketen JBC springt mee op de kar en zal zo 25 scholen sponsoren voor de rest van het jaar.Met de formule "Fruit your School" levert Fruitsnacks fruit aan meer dan 350 scholen in Vlaanderen en in Brussel. Dat zijn meer dan 55.000 leerlingen die wekelijks van een gezond stuk fruit op school smullen. Om ervoor te zorgen dat er nog meer leerlingen elke week kunnen rekenen op een gezond tussendoortje start Fruitsnacks nu met ‘Fruit the Future’. Een samenwerking met bedrijven en ondernemers. Fruit the Future: wél een hap in het fruit, niet uit het schoolbudgetVandaag kunnen scholen in Vlaanderen en Brussel gebruik maken van een subsidiesysteem om één stuk vers fruit per week, per leerling naar de klas te halen.De subsidieprojecten ‘Oog voor Lekkers’ in Vlaanderen en ‘Fruit-School’ voor Brussel kunnen ervoor zorgen dat er 20 weken een gratis stuk fruit per leerling wordt geleverd. "Maar daar knelt vaak het schoentje. De subsidies zijn een topinitiatief. Maar een schooljaar telt 35 weken, waardoor scholen vaak zelf moeten opdraaien voor de resterende 15 weken. Veel scholen hebben echter niet het budget om deze weken te bekostigen," zegt Roel Paesmans, zaakvoerder van Fruitsnacks. Het idee ontstond toen Kristof Cuppens van Straight-Line Leadership bij ons kwam aankloppen met de vraag om met zijn bedrijf het fruit op de school van zijn kinderen te sponsoren voor die overgebleven 15 weken. In het engagement van deze betrokken ouder en bedrijfsleider zag Fruitsnacks een positieve synergie tussen scholen en bedrijven. "Daarom roept Fruitsnacks nu het initiatief 'Fruit the Future' in het leven. Hiermee roepen wij ondernemers op om ook de resterende weken fruit te sponsoren voor een lokale school in hun buurt of een school waarmee zij een band hebben. Zo werken ze mee aan een gezond levensstijl van onze jongeren," besluit Paesmans. Kristof Cuppens en bedrijfspartner Mandy van der Put van Straight-Line Leadership zijn de eerste peter en meter van het project. Mandy kiest ervoor om een aantal Nederlandse scholen te ondersteunen. JBC en Group Bruno worden peter van ‘Fruit the Future’Bekende bedrijven JBC en Group Bruno waren onmiddellijk wild van dit fruitig idee en hebben hun peterschap hiervoor toegezegd. Zij geven alvast het goede voorbeeld."Toen we zaakvoerders Bart Claes van JBC en Noë Bruno van Group Bruno spraken hierover waren ze onmiddellijk enthousiast. We geven hen dan ook graag het peterschap over dit project," vult Roel Paesmans enthousiast aan. "Gezonde voeding is essentieel voor de ontwikkeling van onze kinderen. Met ‘Fruit the Future’ kunnen we als ondernemers bijdragen aan een betere en gezonde toekomst voor hen. Dat begint met iets eenvoudigs maar zeer belangrijk: een stuk fruit," vertelt Bart Claes van JBC. "Als we een bijdrage kunnen leveren aan een leuke, lekkere en gezonde schoolomgeving dan doen we dit met plezier en overtuiging." "Onze jeugd is de toekomst. Door hen te voorzien van gezonde voeding, investeren we in hun welzijn en prestaties. We zijn trots om deel uit te maken van dit belangrijke initiatief. Ik neem liever elke week een gezonde hap in een stuk fruit, dan een ongezonde hap uit het budget van de school van onze kinderen." Oproep aan alle bedrijven Fruitsnacks nodigt nu alle Vlaamse en Brusselse bedrijven uit om ook hun steentje bij te dragen en zich aan te sluiten bij het ‘Fruit the Future’-initiatief.