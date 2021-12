Auto knalt tegen gevel in Tongeren, huis onbewoonbaar

Bij een arbeidsongeval met een tractor in Vliermaal bij Kortessem is deze ochtend een man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde deze ochtend rond 8 uur in de Grauwestraat in Vliermaal. Een arbeider was aan het werk met een kleine tractor. Het is nog niet duidelijk hoe het precies gebeurde, maar tijdens de werken raakte het been van de man gekneld in de frees achter het landbouwvoertuig. De hulpdiensten snelden ter plaatse en konden de man bevrijden. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek.