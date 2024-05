De 37-jarige man die deze ochtend dood werd aangetroffen naast zijn elektrische step, is overleden door een ongelukkige val. Volgens het parket van Limburg was de man de controle over zijn step verloren en zwaar ten val gekomen toen hij onderweg was naar huis. Hij werd deze ochtend rond 7u gevonden door een toevallige voorbijganger. Hij was zaakvoerder van het Landmeterskantoor Tempels & Jacobs. Hoe de man precies ten val is gekomen, is nog niet duidelijk. Hij droeg geen helm op het moment van de val.