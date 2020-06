Autokeuring zet extra personeel in om achterstand weg te werken

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 8 juni met de renovatie van een volgend gedeelte van de E313 in Limburg. Vanaf het complex Beringen in de richting van Antwerpen wordt de snelweg over een afstand van ongeveer 2,3 kilometer vernieuwd, in beide rijrichtingen. Er worden plaatselijk ook extra pechhavens voorzien aan de buitenkanten en twee bruggen over de snelweg worden vernieuwd. De werken zullen ongeveer vier maanden duren en voor de nodige hinder zorgen. De Vlaamse overheid investeert 13,5 miljoen euro in deze vernieuwing. Het huidige wegdek van de E313 ter hoogte van Beringen is in slechte staat. De rijweg wordt daarom in beide richtingen tot en met de onderfundering vernieuwd. De wegverharding wordt voorzien in uitgewassen doorlopend gewapend beton. Dat is een veel duurzamer materiaal dan asfalt, gelet op het zware vrachtverkeer. Extra pechhavens met oog op dynamische spitsstrook Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet plaatselijk ook extra pechhavens, met het oog op een eventueel gebruik van de pechstrook als dynamische spitsstrook tot aan het complex Ham. De effecten van zo’n derde rijstrook/spitsstrook op mens en omgeving worden nog tot 2021 onderzocht door middel van een milieueffectenstudie. Verkeer over versmalde rijstroken vanaf 20 juni Vanaf zaterdag 20 juni zal het verkeer op de E313 ter hoogte van Beringen enige hinder ondervinden. Tijdens de werken aan de ene zijde van de snelweg, zal het verkeer te allen tijde in beide richtingen over twee versmalde rijstroken kunnen rijden op de andere zijde van de autosnelweg. Er worden daarvoor doorsteken in de middenberm gemaakt. Ter hoogte van de werfzone zal een snelheidsbeperking gelden. Op- en afrit complex Beringen elk ongeveer 1,5 maand afgesloten vanaf 20 juni Door deze werken worden de op- en afritten van het complex Beringen om de beurt voor 1,5 maand afgesloten. Er loopt telkens een omleiding via complex 25a Tessenderlo. De oprit Beringen/Paal in de rijrichting Antwerpen wordt vanaf zaterdagavond 20 juni afgesloten tot zaterdagochtend 1 augustus. De afrit Beringen/Paal, komende van Antwerpen, wordt vanaf vrijdagavond 31 juli afgesloten tot maandagochtend 14 september.Renovatie bruggen Beverlosesteenweg en Rijsselstraat Ook twee bruggen over de E313 worden grondig gerenoveerd. Tijdens de werken is er op de bruggen beurtelings verkeer mogelijk, met tijdelijke verkeerslichten. Op de brug over de Beverlosesteenweg geldt het beurtelings verkeer van maandagochtend 8 juni tot half augustus. Tijdens het weekend van 7 tot 10 augustus wordt deze brug volledig afgesloten. Op de brug over de Rijsselstraat moet het verkeer een week beurtelings passeren van maandagochtend 17 tot donderdagavond 20 augustus. Opgelet: alle datums zijn onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.