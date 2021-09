Baby van 5 maanden komt om bij zwaar verkeersongeval in Genk

Moet het openbaar vervoer gratis worden? PS-voorzitter Paul Magnette legt de discussie opnieuw op tafel. Hij pleit ervoor om zowel bussen, trams als treinen gratis te maken voor iedereen. Mensen zullen dan sneller geneigd zijn om het openbaar vervoer te gebruiken. En dat is nodig om de CO2-uitstoot te verminderen in het kader van de klimaatdoelstellingen. Autorijden zal in de toekomst ook duurder worden door bijvoorbeeld rekeningrijden. De lagere inkomens worden daar het hardst door getroffen. Gratis openbaar vervoer is volgens Magnette dan een eerlijke tegemoetkoming. In Limburg zijn de meningen verdeeld. Verkeersexperten vinden het een stap in de goede richting, maar in de landelijke gemeentes horen we dat een goede dienstregeling belangrijker is dan de prijs om mensen op de bus of trein te krijgen.