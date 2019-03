Beke stelt boek voor tegen verzuring

De Hasseltse gemeenteraad heeft gisterenavond zijn goedkeuring gegeven voor een verbod op drank op straat tijdens vier grote evenementen in de binnenstad. Dit verbod zal gelden tijdens de Jeneverfeesten, Hasselt Carnaval, Live in Hasselt en nieuwjaarsnacht. Het stadsbestuur hoopt met deze maatregel de veiligheid te garanderen, alsook openbare dronkenschap en overlast te beperken. Geen alcohol meer drinken op straat De maatregel houdt geen algemeen verbod op alcohol in. Tijdens de evenementen zal het verboden zijn om een geopend recipiënt met drank – een fles, blik of karton – bij zich te dragen op straat. Glazen flessen zijn in het algemeen om veiligheidsredenen verboden. De verkoop van alcohol zal tijdens deze evenementen enkel zijn toegestaan voor vergunde horecazaken en tijdelijke installaties. Ook is het toegestaan om alcohol te kopen voor thuisgebruik. Boetes tot 350 euro Het verbod komt er op vraag van de politie. Zij hopen via deze maatregelen overlast bij grote evenementen te beperken en de veiligheid te garanderen. Zowel politie als GAS-ambtenaren kunnen de overtredingen vaststellen. De boetes kunnen oplopen tot 350 euro.