Het is vandaag Wapenstilstand. In heel Limburg worden dan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Normaal gezien gaat dat gepaard met grote herdenkingsplechtigheden verspreid over de hele provincie. Maar door corona is dat dit jaar niet mogelijk. De Grenadiers van Montenaken in Gingelom wilden koste wat het kost toch hulde brengen aan de slachtoffers en trokken daarom vanmorgen in beperkte kring door de gemeente.