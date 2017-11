Beleidsverklaringen Philtjens en Gerits

Wat leeft er in de Limburgse gemeenten en hoe staat politiek Limburg er voor één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018? Onze redactie onderzoekt het in de nieuwe TVL-reeks 'De Tussenstand'. We praten met de politieke coryfeeën in onze provincie: lijsttrekkers, burgemeesters, oppositieleiders en backbenchers. Wat zijn hun ambities? Wat zijn hun dromen? Wat zijn hun grootste angsten? En op wie gaat u stemmen? De Tussenstand, een week lang in het nieuws van TV Limburg vanaf maandag 13 november.