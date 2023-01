Belgische primeur in Jessa Ziekenhuis: patiënt al na een dag naar huis na hartoperatie

"Het beste middel tegen lage rugpijn, is bewegen". Meestal is een radiologisch onderzoek niet aangewezen en heeft het geen invloed op het verdere verloop. Dat zegt de FOD Volksgezondheid in een nieuwe, opvallende campagne.Wie last heeft van lage rugpijn, wil natuurlijk geholpen worden. "Maar het plaatje is voor je arts meestal ook duidelijk zonder medische beeldvorming. Bovendien maken röntgenfoto’s en CT-scans gebruik van ioniserende straling die bij overmatig gebruik de gezondheid kan schaden," dat zegt de FOD Volksgezondheid in de campagne. We laten te snel, en te vaak onnodige scans maken. In de uitzonderlijke gevallen waarbij een radiologisch onderzoek toch aangewezen is, zal de arts je doorverwijzen en zal dit onderzoek kaderen in een groter plan van aanpak. Neem dus alleen een scan als het niet anders kan.