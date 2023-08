Beringen stelt schoolroutekaarten voor

Elke schooldag raken veertien kinderen gewond op weg van en naar school. Het is een hallucinant cijfer, bij de start van het schooljaar. Het kan niet genoeg benadrukt worden: vorig jaar vielen in ons land 520 verkeersdoden. En dat zijn er 520 teveel. Eén op drie is een zwakke weggebruiker. Anja De Schutter van het parket Limburg roept alle weggebruikers, chauffeurs, ouders en kinderen op om extra voorzichtig te zijn met 1 september voor de deur. En ze vraagt vooral aan automobilisten om de snelheid te respecteren: dat is 30 in een schoolomgeving. 30 is 30, het parket Limburg staat geen tolerantiemarge toe èn straft.