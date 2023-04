Beringen wil dat stadspersoneel met fiets komt werken

De verkeersregels in de tuinwijk van Overpelt fabriek en in de kern van Sint-Huibrechts-Lille zullen vanaf morgen veranderen. In het kader van het project 'Ruimte voor voetgangers en fietsers in de dorpskernen' komt er de eerste fietsstraatzone in Pelt. Zo is het de bedoeling dat de verkeersveiligheid en leefkwaliteit in de Peltse woonkernen verbetert. Het project is een proefopstelling van drie maanden, daarna komen ook de zeven andere woonkernen aan de beurt.