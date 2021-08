Meer dan 4 miljoen mensen gebruiken de app CovidSafeBE. Via de app heb je dan altijd je COVID-certificaten op zak wanneer je reist of naar een evenement gaat. De gratis app werd op 16 juni gelanceerd en laat toe om een COVID-certificaat op te vragen, te tonen, te downloaden en te bewaren, zodat je het ook kan laten zien als er geen internet beschikbaar is. Maar er zaten nog wat kinderziektes in de app. Zo was het mogelijk om screenshots van je certificaat te nemen en te delen. Het bleek ook moeilijk om certificaten van kinderen te downloaden. Vanaf vandaag verandert dat: er is namelijk een nieuwe versie van de app beschikbaar. Sinds 16 juni is de CovidSafeBE-app al meer dan 4 miljoen keer gedownload. In totaal werden al 19 miljoen keer COVID-certificaten opgevraagd via de app of één van de websites. Via de contact centers kan een vaccinatiecertificaat ook per post opgevraagd worden: op deze manier zijn sinds de start 1 miljoen certificaten per post verzonden. Om de app nog handiger, gebruiksvriendelijker en veiliger te maken, zijn er enkele wijzigingen in aangebracht. Snel checken of je naar een event magMet een COVID-certificaat kan je sinds kort naar een Covid Safe event. Je certificaat werkt dan als een Covid Safe Ticket. Met zo’n Covid Safe Ticket kan je grote evenementen bijwonen zonder dat je een mondmasker moet dragen en 1,5 meter afstand dient te houden.In de nieuwe versie van CovidSafeBE kan je nu per certificaat zelf checken of het toegelaten zal worden op de datum van het evenement. Zo sta je niet voor verrassingen als je naar een evenement gaat. Certificaten van je kinderen downloaden gaat makkelijkerHet ophalen van certificaten voor je kinderen, gaat een stuk vlotter. Via de knop 'Controleer op nieuwe certificaten' kan je zowel je eigen certificaten als die van je kinderen terugvinden. Hierdoor hoef je er niet meer naar te zoeken en staan ze in één overzicht.Wil je certificaten van je kinderen ophalen, kies dan ‘aanmelden via eHealth’. Selecteer één van je kinderen en de beschikbare certificaten downloaden meteen naar je mobiele app. Wil je je eigen certificaten downloaden, dan blijft Itsme de gemakkelijkste manier om aan te melden. Een extra beveiliging om kopiëren van certificaten tegen te gaanDe vernieuwde app toont de certificaten in een officiële opmaak en rond de QR-code zit een bewegend watermerk. Er kan nu geen screenshot of foto van de app meer gebruikt worden bij het scannen van het certificaat. Op deze manier sluiten we vervalsing uit en dat is een belangrijke bescherming voor iedereen.Handige links voor reizen in EuropaMet de certificaten kan je vlot reizen binnen de EU. De app linkt nu voor meer informatie door naar info-coronavirus.be. Dat is de site van de Federale Overheid waar je in je eigen taal nuttige informatie over reizen terugvindt, de kleurcodes per land, het PLF-formulier dat je bij terugreis dient in te vullen,…Ook de Europese Reopen-site, bereikaar via reopen.europa.eu, is nu terug te vinden in de app. Deze Europese website toont de geldende regels en beperkingen per land.