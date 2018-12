Beringse burgemeester Maurice Webers overweegt migratie naar Australië

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie blijft strijdvaardig in het dossier van de Kolenwasserij in Beringen. En ook uittredend burgemeester Maurice Webers vindt het dossier erg belangrijk. "We mogen het dossier van de Kolenwasserij in Beringen niet opgeven". Maar hij is ook realistisch: "De gebouwen zijn in zeer slechte staat. Ik pleit voor een gedeeltelijke afbraak en wil vooral een goede invulling zoeken voor de Kolenwasserij."