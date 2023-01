Beringse Sabine Vranckx toont hoe haar bionische hand haar leven beter maakt

De winter is nog niet eens halverwege, maar het hooikoortsseizoen 2023 is door het zachte weer van eind december en begin januari al begonnen. De eerste elzen en hazelaars al in bloei gekomen. Regen beperkt op de meeste dagen de overlast voor mensen die gevoelig zijn voor het pollen van de els en hazelaar, maar tijdens droge perioden kunnen wel klachten ontstaan. Voorlopig blijft het zacht en dus zullen steeds meer elzen en hazelaars de komende weken tot bloei komen. Deze week is het nog bijzonder zacht met in Laag-België maxima van een graad of 12. Volgende week komen we uit op middagtemperaturen van ongeveer 8 graden en in de meeste nachten is het een graad of 5. Normaal is het in januari ongeveer 6 graden overdag en ligt de temperatuur ’s nachts rond het vriespunt. In de Hoge Venen is het zoals gebruikelijk net een paar graden minder zacht, maar ook daar vriest het nauwelijks. Zachte weerHet zachte weer zal de ontwikkeling van planten die reageren op hogere temperaturen in de natuur stimuleren. Na de koude eerste helft van december is er sprake geweest van een flinke temperatuurstijging. Dit stimuleert de bloei van de vroegbloeiers in de natuur. Zicht op koud winterweer is er niet en daarmee zal de ontwikkeling in de natuur doorgaan. Mocht het later in januari of in februari nog wel koud winterweer worden, dan zal de natuur in rust gaan en de overlast tijdelijk afnemen. Overlast beperkt door regenVeel bewolking, wind en perioden met regen laten het, ondanks de hoge temperaturen, herfstachtig aanvoelen. De regenzones die vrijwel dagelijks over ons land trekken zijn gunstig voor wie allergisch is voor het pollen van de els en de hazelaar. De lucht spoelt hierdoor geregeld schoon, waardoor de hoeveelheid pollen in de lucht niet hoog kan oplopen. Toch kunnen er klachten ontstaan wanneer het een heel dagdeel of zelfs een hele dag droog blijft en de wind het pollen vanuit de katjes van de els en hazelaar de lucht in blaast.Berkenpollen normaal gesproken in aprilBehoorlijk wat mensen hebben last van pollen van de els en hazelaar, maar voor berkenpollen zijn nog veel meer mensen allergisch. Normaal gesproken bloeit de berk vooral in april. De berk verspreidt sterk allergeenpollen en veroorzaakt van alle bomen de meeste klachten.Bij een warm verloop van februari en maart kan de bloeiperiode eerder starten. Een maand later volgt meestal de start van het graspollenseizoen. Het pollen van gras is zeer sterk allergeen en levert bij veel mensen klachten op.Bron: Meteovista